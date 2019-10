Na het jarenlange oplapwerk, nu het echte werk: S-bocht wordt begin volgend jaar helemaal vernieuwd Twee tot drie maanden geen verkeer mogelijk op Brusselsesteenweg in centrum Robby Dierickx

24 oktober 2019

15u17 0 Overijse In het voorjaar van 2020 wordt de S-bocht in Overijse helemaal vernieuwd. Eindelijk, want de plannen liggen ondertussen al enkele jaren op tafel. De voorbije jaren werd de spoorvorming om de haverklap lokaal aangepakt, maar nu wordt de S-bocht tot op de fundering in een nieuw jasje gestoken. Daardoor zal er wel twee tot drie maanden geen verkeer mogelijk zijn in de dorpskern.

In de S-bocht op de Brusselsesteenweg in het centrum van Overijse – ter hoogte van de Sint-Martinuskerk – kreeg het wegdek de voorbije jaren last van spoorvorming en oneffenheden. Die problemen werden jarenlang lokaal aangepakt. In de lente zorgden zo’n oplapwerken nog voor problemen, want de aannemer legde op bepaalde plaatsen een te dikke laag gietasfalt waardoor er dwars over de baan oneffenheden ontstonden. Het Agentschap Wegen en Verkeer, beheerder van de Brusselsesteenweg, stelde om die reden een proces-verbaal tegen de aannemer op.

De gemeente vraagt echter al bijna zes jaar een grondige heraanleg van de Brusselsesteenweg in het centrum. Enkele maanden geleden liet Wegen en Verkeer weten dat de ingrijpende werken dit najaar uitgevoerd zouden worden, maar nu is beslist om pas in het voorjaar te starten. Dit om conflicten met gemeentelijke wegenwerken te vermijden.

700 meter

In totaal zal er over een afstand van 700 meter gewerkt worden, van aan de begraafplaats tot aan het kruispunt met de Terhulpensesteenweg. In de S-bocht ter hoogte van de kerk wordt het wegdek volledig vernieuwd. Waar nodig wordt ook de fundering vervangen. Buiten de zone van de S-bocht wordt alleen de toplaag van het wegdek vernieuwd. Gelijktijdig met die werken zullen in opdracht van Aquafin ook de riooldeksels opgehoogd worden vanaf de Clement Vanophemstraat tot aan de herstellingswerken ter hoogte van huisnummer 51.

Door de ingrijpende werken zal er twee tot drie maanden geen verkeer mogelijk zijn in de dorpskern. Het lokale verkeer zal omgeleid worden via de Dreef, de Kouterstraat, de P.I. Taymansstraat en de Clement Vanophemstraat. Mogelijke omleidingen voor fietsers en openbaar vervoer worden momenteel nog bekeken. Fietsers zullen hoogstwaarschijnlijk wel nog het voetpad kunnen gebruiken. In de S-bocht geldt een volledig parkeerverbod. De parkeerplaatsen naast de kerk mogen enkel door mindervaliden gebruikt worden. Het doorgaand verkeer richting Brussel zal dan weer omgeleid worden via de Terhulpensesteenweg naar de E411 tot aan het knooppunt Jezus-Eik, waar het verkeer de Brusselsesteenweg op kan. Wie richting Waver wil, zal via dezelfde weg maar dan in de andere richting geleid worden.

Omdat het om ingrijpende werken met een grote impact op het verkeer en de omwonenden gaat, organiseert AWV begin volgend jaar een infomarkt waarop iedereen vragen kan stellen. Zodra er meer details over de werken en de timing bekend zijn, ontvangen de omwonenden een bewonersbrief.