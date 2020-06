Na afpersing aan skatepark plaatst gemeente vier camera’s op Zuidflank Robby Dierickx

24 juni 2020

08u21 1 Overijse Vanaf volgende week wordt de omgeving van de Zuidflank in Overijse voortdurend bewaakt. De gemeenteraad zette dinsdagavond immers het licht op groen om vier camera’s te plaatsen rond de recreatiezone. Die maatregel komt er na verschillende klachten van Vanaf volgende week wordt de omgeving van de Zuidflank in Overijse voortdurend bewaakt. De gemeenteraad zette dinsdagavond immers het licht op groen om vier camera’s te plaatsen rond de recreatiezone. Die maatregel komt er na verschillende klachten van afpersing en overlast op het skatepark.

Al enkele weken zorgt een groepje jongeren voor overlast op het skatepark aan de Zuidflank in Overijse. Zo werden skatende tieners, vaak niet ouder dan 14 jaar, meermaals afgeperst. De daders, 18-jarigen uit buurgemeente Hoeilaart, troggelden de tieners geld af. Daarbij bedreigden ze hun slachtoffers. Meestal bleef het bij verbale bedreigingen, maar er werden ook al klappen uitgedeeld. De politie riep slachtoffers vorige week nog op zich te melden.

Zes maanden

Dinsdagavond werd de problematiek besproken op de gemeenteraad van Overijse. Daar werd beslist om vanaf de zomervakantie vier vaste bewakingscamera’s te plaatsen op de Zuidflank. De camera’s zullen er al zeker zes maanden staan. “In samenwerking met de politie hopen we hiermee de specifieke veiligheidsproblemen rond het skatepark terug te dringen”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “Met deze camera’s kunnen potentiële misdrijven en daders gemakkelijker geregistreerd en geïdentificeerd worden, en door deze objectieve vaststellingen zullen de politieoptredens gerichter kunnen gebeuren. Indien nodig kunnen we deze vaste bewakingscamera’s bovendien verplaatsen naar diverse andere plaatsen in het centrum van Overijse. Zo zullen we deze camerabewaking gericht inzetten op plaatsen waar de veiligheidsproblemen zich stellen.”