Moord in Rwanda op vrouw uit Overijse volgende maand voor assisen

09 oktober 2019

18u08 0 Overijse Slechts 1 beschuldigde zal volgende maand voor het hof van assisen in Brussel verschijnen. Hij moet zich verantwoorden voor de moord op Claire Beckers uit Overijse, haar Rwandese echtgenoot en haar dochter. Aanankelijk moesten twee andere, Emmanuel Nkunduwimye en Ernest Gakwaya, samen met hem verschijnen voor andere misdaden in de Rwandese genocide. Zij zullen later voor assisen moeten verschijnen.

De drie mannen, Neretsé, Nkunduwimye en Gakwaya, moeten zich verantwoorden voor oorlogsmisdaden en genocidemisdaden in 1994 in Rwanda. Maar hun advocaten vroegen vorige week aan de voorzitter van het assisenhof al om de drie niet samen te berechten en de zaken van Nkunduwimye en Gakwaya af te splitsen van die van Neretsé. Het was pas in de loop van het gerechtelijk onderzoek dat de twee zaken bij elkaar gevoegd werden. Fabien Neretsé zou verantwoordelijk zijn voor de moord op de Belgische Claire Beckers, haar Rwandese echtgenoot en haar dochter. De andere twee beschuldigden zijn voormalige leden van de Interahamwe-milities.“Het samenvoegen is niet gerechtvaardigd. Er is geen enkele band”, zei Jean Flamme, raadsman van Fabien Neretsé vorige donderdag. De Rwandese genocide maakte in een periode van honderd dagen, tussen 6 april 1994 en half juli 1994, naar schatting 500.000 tot 1 miljoen slachtoffers, voornamelijk Tutsi’s en gematigde Hutu’s.