Met twee maanden vertraging start ticketverkoop cultureel seizoen Druivenstreek Robby Dierickx

12 augustus 2020

09u50 0 Overijse Nu vrijdag start de ticketverkoop voor het culturele seizoen 2020-2021 in de Druivenstreek. Door de coronacrisis liep die verkoop ruim twee maanden vertraging op, maar na heel wat schrap- en schuifwerk kon een coronaproof aanbod opgesteld worden.

Door het coronavirus waren de cultuurhuizen in de Druivenstreek – net zoals overal in het land – sinds midden maart dicht. Ondertussen gingen de deuren opnieuw open en binnenkort start ook het cultuurprogramma 2020-2021. Dat zal echter wel ietwat anders dan normaal verlopen. Zo werden alle concerten, theatervoorstellingen en dansoptredens in een coronaproof jasje gestoken. Nu vrijdag wordt het startschot van de ticketverkoop gegeven. Het ticketingsysteem zorgt automatisch voor social distancing. Wie tickets wil reserveren, kan dat via mail, telefoon of aan de infobalie van de culturele centra Den Blank in Jezus-Eik, De Bosuil in Overijse en Felix Sohie in Hoeilaart. Tickets worden per bubbel verkocht.

In de loop van het cultuurseizoen worden er mogelijk nog voorstellingen toegevoegd, afhankelijk van de coronamaatregelen. De richtlijnen die gelden op het moment van de voorstellingen worden nauwgezet opgevolgd. De komende dagen krijgen de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Huldenberg een abonnementsboekje in de brievenbus.