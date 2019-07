Met sprong in meer van Genval vragen deelnemers Big Jump proper water Robby Dierickx

14 juli 2019

18u15 1 Overijse Enkele tientallen mensen zijn zondagmiddag in het meer van Genval op de grens met Overijse gesprongen. Ze deden dat in het kader van de Big Jump, een actie waarbij maatregelen gevraagd worden om meer proper water in Vlaanderen te creëren.

De IJse, de Voer en de Lane zijn drie rivieren die door de Druivenstreek lopen en die tot de beste waterlopen van Vlaanderen behoren, maar toch voldoen ze niet aan de Europese waterrichtlijn. In de Druivenstreek zijn immers verschillende wijken nog niet aangesloten op het rioleringsnet, waardoor ongezuiverd water in de waterlopen terechtkomt. Een doorn in het oog van de actievoerders die zondagmiddag met hun deelname aan de Big Jump om proper water vragen. “Eigenlijk moet je in elke beek, elke rivier, elke vijver veilig kunnen zwemmen”, aldus de initiatiefnemers. “Dit jaar leggen we extra de aandacht op de Lane en de Zilverbeek. De Lane is een speerpuntrivier, maar onze overheden doen te weinig. Met onze Jump vragen we dringend overleg tussen de Vlaamse en Waalse overheden om samen werk te maken van een propere Zilverbeek en Lane.”