Markthal omgetoverd tot winterdorp: “18 dagen lang genieten van optredens, stand-upcomedy en andere coronaveilige evenementen” Idee van schaatsbaan jaar in koelkast, maar tal van andere activiteiten in ‘Winterhallen’ Robby Dierickx

05 oktober 2020

12u56 6 Overijse Het programma is nog niet helemaal bekend, maar vast staat dat vijf vrienden de Markthal in Overijse van 27 november tot en met 3 januari omtoveren tot een winterdorp. In de ‘Winterhallen’ worden allerlei coronaveilige evenementen georganiseerd zoals stand-upcomedy, concertjes en seniorennamiddagen. “Want de mensen willen ook in de winter op een veilige manier ‘uit hun kot’ komen”, klinkt het.

Eigenlijk had de Markthal in Overijse deze winter het decor moeten worden van een ecologisch verantwoorde schaatspiste, waarrond een heus winterdorp gebouwd zou worden. “Maar door de aanhoudende coronadreiging en de daarmee gepaard gaande veiligheidsmaatregelen, hebben we het idee van de schaatspiste een jaar in de koelkast moeten steken”, zegt Kenny Ericx, één van de vijf vrienden die via de feitelijke vereniging EvenementO hun schouders onder het project wilden steken. “Op zo’n schaatsbaan kan je onmogelijk voldoende afstand bewaren, waardoor de geldende veiligheidsmaatregelen niet gegarandeerd konden worden. Daarom hebben we het initiële plan wat bijgestuurd.”

Hoogstwaarschijnlijk zal iedereen per bubbel een plekje moeten reserveren. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel volk er toegestaan wordt in de Markthal, al zal dat ergens tussen de 200 en de 250 personen schommelen Kenny Ericx

Per bubbel

Concreet richten de vijf vrienden hun pijlen voor de eerste editie op de sociale en culturele beleving. “Het programma is nog niet helemaal klaar, maar we willen tussen 27 november en 3 januari verspreid over achttien dagen allerlei activiteiten organiseren”, aldus nog Kenny Ericx. “Dat kan gaan van seniorennamiddagen tot stand-upcomedy en optredens van lokale muziekgroepen of fanfares. Midden deze maand willen we de volledige affiche klaar hebben. Hoogstwaarschijnlijk zal iedereen per bubbel een plekje moeten reserveren. Het is wel nog niet helemaal duidelijk hoeveel volk er toegestaan wordt in de Markthal, al zal dat ergens tussen de 200 en de 250 personen schommelen. Goed voor tussen de 20 en de 30 bubbels per activiteit dus.”

Lokale verenigingen

Volgens Kenny Ericx zullen ook alle lokale verenigingen bij het project betrokken worden. “Zij zagen hun inkomsten door het coronavirus wegvallen omdat optredens en eetfestijnen verboden werden, maar kunnen bij ons alsnog een centje verdienen. Zo zoeken we onder meer mensen die willen tappen.”

De vijf vrienden beseffen dat ze met de organisatie van de Winterhallen heel wat coronamaatregelen moeten volgen. “Maar we merken dat iedereen ook in de wintermaanden nood heeft aan ontspanning op een coronaveilige manier, zeker omdat de jaarlijkse Druivenfeesten afgelopen zomer afgelast werden”, klinkt het nog. “Toch werden er tijdens de zomermaanden in Overijse verschillende evenementen in de buitenlucht georganiseerd en dat verliep allemaal heel vlot. Nu het binnen is, komt er uiteraard nog wat meer bij kijken. Maar we zijn momenteel een plan aan het opstellen waarbij we rekening houden met alle maatregelen.”

Naar volgend jaar toe hopen de vijf van EvenementO alsnog een schaatspiste in de Markthal te kunnen aanleggen. “Alles was al geregeld en uitgetekend, dus het is de bedoeling dat de Overijsenaren eind 2021 toch de schaatsen kunnen aantrekken”, besluit Kenny Ericx.