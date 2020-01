Man riskeert 13 maanden cel voor diefstal uit wagen op parking Delhaize WHW

15 januari 2020

20u01 0 Overijse Een man uit Overijse riskeert 13 maanden cel voor een diefstal uit een geparkeerde wagen. De man sloeg zijn slag op de parking van de Delhaize, maar camerabeelden registreerden alles.

Op 28 mei merkte een klant van de Delhaize op dat zijn Alfa Romeo met een geopende deur op de parking stond. Uit de wagen was zijn parkeerkaart en een dashcam verdwenen. Hij diende onmiddellijk klacht in en uitte zijn verdenkingen tegenover de bestuurder van een Mercedes. Die stond naast hem geparkeerd en de man zou zich verdacht gedragen hebben. De camerabeelden bevestigden dit. Hierop was te zien hoe de man enkele malen naast de wagen liep om vervolgens het portier te openen en enkele zaken uit de auto te halen. Toen het slachtoffer weer op de parking verscheen, haastte hij zich weg in zijn Mercedes.

Met behulp van naburige ANPR-camera’s kon de nummerplaat herkend worden en kwam men bij A.S. uit. Die biechtte alles op. “Mijn cliënt zag dat de Alfa Romeo niet gesloten was en besloot zijn kans te wagen. Hij kampte met financiële problemen en kon de verleiding niet weerstaan”, aldus zijn advocate. Uitspraak op 12 februari.