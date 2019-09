Man kan breuk niet verkroppen en slaat vriend van ex het ziekenhuis in WHW

11 september 2019

18u38 0 Overijse Een twintiger uit Steenokkerzeel is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden omdat hij een vriend van zijn ex-partner in elkaar had geslagen. Het slachtoffer moest een resem aan medische ingrepen ondergaan. 3een hel gaat die jongen door dankzij uw zinloos geweld”, beet de rechter hem toe.

De feiten vonden midden 2018 plaats in Overijse, kort nadat de beklaagde en zijn vriendin uit elkaar waren gegaan. Op een avond kreeg beklaagde B.B. op zijn smartphone een bericht van een vriend die hem meldde dat zijn ex-vriendin bezoek had. Bij dat bericht stak ook een foto van de woning van de ex, waarop de auto van de bezoeker te zien was. B.B. nam daarop de trein naar Overijse en belde ‘s ochtends vroeg aan bij de woning van zijn ex-vriendin. Toen de deur openging, stormde hij meteen op de bezoeker af en sloeg die in elkaar. De verwondingen van het slachtoffer waren zo ernstig dat die jongeman, die al van kleinsaf met gezondheidsproblemen kampte, herhaaldelijk moest geopereerd worden en meer dan vier maanden werkonbekwaam was.

Ernstig en laakbaar

B.B. gaf de feiten toe maar betwistte dat hij naar Overijse was gegaan met de bedoeling het slachtoffer aan te vallen. De rechtbank was echter van oordeel dat er wel degelijk sprake was van voorbedachtheid, en tilde zwaar aan de feiten. “Die zijn uitermate ernstig en laakbaar”, klonk het in het vonnis. “Het gaat om buitensporig geweld tegen een argeloos en weerloos slachtoffer, dat niets te maken had met zijn relatiebreuk. Bovendien had beklaagde uren de tijd om af te zien van zijn plan om naar zijn ex te gaan. Ook de praktische bezwaren zoals de treinreis nam hij erbij. De verdachte heeft bovendien weinig tot geen oprechte spijt getoond en lijkt enkel bekommerd om zijn eigen lot.”