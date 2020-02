Man belaagt agenten met vliegenmepper: 12 maanden cel Wouter Hertogs

27 februari 2020

10u51 0 Overijse Een 41-jarige man uit Overijse is veroordeeld tot 12 maanden cel voor partnergeweld en weerspannigheid.

De zus van beklaagde V.M. belde 22 september vorig jaar de politie. Haar broer was stomdronken en agressief. Een patrouille kwam ter plaatse en er ontspon zich een kat-en-muis-spel tussen M. en de agenten. Hij haalde meteen uit met zijn vuisten, maar trof geen doel. De agenten hielden de salontafel tussen hen en de agressieve man, waardoor er wat afstand bleef tussen hen. Uiteindelijk haalden de agenten hun pepperspray boven om hem tot kalmte aan te manen. Dat had het omgekeerde effect, want de man greep een vaas en wilde hem naar de verbalisanten gooien. Hij was echter zo dronken dat de vaas uit zijn handen glipte en op de grond viel. Een tweede ploeg kwam bijstand verlenen, maar nog steeds bedaarde de man niet. Hij greep een vliegenmepper en sloeg hiermee op de hoofden van de agenten. Ook greep hij zijn ex-vriendin, die aanwezig was en hem wilde kalmeren, bij de keel. Uiteindelijk werd hij gearresteerd en letterlijk naar buiten gedragen.