Man bekent 5 jaar later betrokkenheid bij grote cannabisplantage Wouter Hertogs

15 juni 2020

16u30 0 Overijse Een man die in 2018 bij verstek werd veroordeeld tot 40 maanden cel voor het uitbaten van een cannabisplantage in Overijse vraagt nu een werkstraf.

Eind 2015 startte de politie een onderzoek naar een woning in Overijse waar drugs werd gekweekt. Toen de politie met een helikopter uitgerust met een warmtecamera boven het pand vloog, werd duidelijk dat het leegstaande gebouw werd gebruikt. Toen speurders er binnenvielen, troffen ze een cannabisplantage aan met 600 planten waar meer dan 100 kg was gekweekt. Bij de actie werden een man en een vrouw opgepakt en, die later werden veroordeeld. De man liet op het proces in 2018 verstek gaan, omdat hij naar eigen zeggen nooit bericht had gekregen van het proces.

Toen hij hoorde dat hij veroordeeld was tekende hij verzet aan. Zo kwam het dat hij vanmorgen, meer dan twee jaar na het vonnis, voor de rechtbank moest verschijnen. “Hij geeft zijn betrokkenheid toe maar zijn rol was niet zo groot als het vonnis uit 2018 laat uitschijnen”, pleitte zijn advocaat. “Hij heeft destijds zaken verklaard die niet klopten, op vraag van de tweede verdachte. We betwisten de tenlasteleggingen niet, maar vragen de rechtbank wel om een werkstraf uit te spreken.”

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde is een werkstraf een te lichte straf. “Die plantage werd gedurende een jaar gebruikt, goed voor een oogst van 103 kg cannabis en een opbrengst van 228.000 euro”, aldus de openbaar aanklager. “Ik kan mij wel vinden in een straf met uitstel.” Uitspraak op 22 juli.