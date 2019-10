Mammobiel staat vanaf volgende week op Begijnhofplein RDK

25 oktober 2019

De Mammobiel houdt vanaf volgende week woensdag een week lang halt in Overijse. De eerste dagen kunnen vrouwen voor een gratis mammografie op het Begijnhofplein terecht, op 5 en 6 november verhuist de Mammobiel naar het Wijkontmoetingscentrum De Rank in Maleizen.

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar oud uit Overijse kregen de voorbije weken normaal gezien een uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing in de bus. Daarmee hebben ze recht op een gratis mammografie in de Mammobiel. Die staat van woensdag 30 oktober tot en met maandag 4 november op het Begijnhofplein in de druivengemeente, op 5 en 6 november staat de mobiel aan Wijkontmoetingscentrum De Rank in Maleizen. Een mammografie helpt om borstkanker vroegtijdig op te sporen. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing veel groter. Daarom is het belangrijk om een screeningsmammografie om de twee jaar te herhalen.