Maandag starten ingrijpende werken aan S-bocht: gemeente, AWV en politie beperken hinder met 25-stappenplan Robby Dierickx

24 februari 2020

14u40 0 Overijse Acht jaar lang werd gepalaverd over de herstellingswerken in de S-bocht in het centrum van Overijse, maar volgende week maandag kunnen de werken eindelijk starten. Omdat de Brusselsesteenweg in de bocht volledig afgesloten wordt, hebben de gemeente, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de politie een 25-stappenplan uitgewerkt om de hinder te beperken.

“We hebben er lang op moeten wachten aangezien de werken telkens om verschillende redenen uitgesteld werden”, zegt schepen Sven Willekens (Open Vld). “Maar komende maandag kan het wegdek in de S-bocht eindelijk vernieuwd worden. Dat zal echter voor de nodige hinder in de omgeving zorgen en daarom hebben we samen met AWV, de politie en de aannemer een 25-stappenplan uitgewerkt.”

Het doorgaand verkeer en de vrachtwagens van en naar Brussel worden omgeleid via de Terhulpensesteenweg naar de E411 tot aan het knooppunt Jezus-Eik, waar het verkeer de Brusselsesteenweg opnieuw op kan. Het verkeer richting Waver zal via dezelfde route omgeleid worden. “Voor het lokale verkeer hebben we verschillende maatregelen genomen”, gaat Willekens verder. “Zo is het belangrijk dat de handelaars in het centrum bereikbaar blijven. Daarom hebben we een lokale omleidingsroute opgesteld waarbij de werfzone via de vier windrichtingen bereikbaar is. Voorts komt er in de Stafhouder Braffortlaan een tijdelijke parking voor leveranciers van de handelszaken.”

Sluipverkeer

Daarnaast neemt de gemeente ook verschillende maatregelen om het sluipverkeer in de omgeving te weren. Zo worden bijvoorbeeld verkeerslichten geplaatst op het kruispunt van de Clement Vanophemstraat met de P.I. Taymansstraat, de Duisburgsesteenweg en de Ketelheide. Ook wordt in de Korenarenstraat tussen de Losweg en de P.I. Taymansstraat éénrichtingsverkeer ingesteld. Verkeer zal er alleen vanuit de Losweg toegestaan worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen vind je hier. De werken zouden zes weken duren.