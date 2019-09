Luc raast op z'n 62ste nog met 496 per uur door de lucht: “Schrik? Kicken, ja. En ik wil nóg sneller kunnen!” Nieuw Belgisch record voor Overijsenaar die door de week behang en verf verkoopt Robby Dierickx

03 september 2019

13u16 0 Overijse Het verstand komt met de jaren, zegt men. Bij Luc Maisin uit Overijse komt de snelheid echter met de jaren. De 62-jarige speed-skydiver – in de week verkoper van verf en behang in zijn winkel – sprong afgelopen weekend namelijk uit een vliegtuig en haalde daarbij een topsnelheid van 496,12 kilometer per uur. Meteen verstevigde hij zijn Belgisch record. “Ik wil nog sneller kunnen”, klinkt het vastberaden.

Op weekdagen staat hij in zijn decoratiewinkel Beter Wonen langs de Waversesteenweg in Overijse waar hij onder meer verf en behang verkoopt, maar in het weekend verandert de 62-jarige Luc Maisin in een regelrechte waaghals. De Overijsenaar springt elk weekend immers tot wel vijftien keer uit een vliegtuig om vervolgens aan een snelheid van bijna 500 kilometer per uur kaarsrecht naar beneden te duiken. En of hij dat voortreffelijk doet. Vorige maand werd de speed-skydiver Europees kampioen en won hij de World Cup 2019 in het Britse Dunkeswell. Afgelopen weekend verstevigde hij nog maar eens zijn Belgisch record. Op de Open Nederlandse Kampioenschappen dook hij met een topsnelheid van 496,12 kilometer per uur naar beneden.

Ik duik op 4.000 meter hoogte als het ware als een plank uit het vliegtuig. Hoofd naar beneden, benen gestrekt en de armen zo stevig mogelijk tegen het lichaam gedrukt: alleen zo kan je topsnelheden halen Luc Maisin

“Tijdens zo’n sprong is het vechten tegen de zwaartekracht en de wrijving die de zwaartekracht ons geeft”, vertelt de Overijsenaar. “Ik duik op 4.000 meter hoogte als het ware als een plank uit het vliegtuig. Hoofd naar beneden, benen gestrekt en de armen zo stevig mogelijk tegen het lichaam gedrukt: alleen zo kan je topsnelheden halen. Belangrijk daarbij is dat je niet begint te wapperen met de armen, want daardoor geraak je volledig uit balans. Zelfs één verkeerde beweging met een vinger kan al voor problemen zorgen.”

Of de sport dan niet extreem gevaarlijk is? “In het dagdagelijkse leven zijn er veel gevaarlijkere zaken. Bij het speed-skydiven overheerst de kick. De druk en kracht die je bij elke sprong voelt, geeft je een fenomenaal gevoel.”

Nog meer trainen

Dat Luc Maisin het – ondanks zijn 62 lentes – steeds beter doet en steeds hogere snelheden haalt, ligt volgens de uitbater van de decoratiewinkel aan zijn ervaring. “Hoe meer sprongen je maakt, hoe meer ervaring je opdoet”, luidt het. “Uiteraard ben ik heel tevreden met het Belgisch record en de prijzen die ik dit jaar behaalde, maar ik wil nog beter kunnen. Beter betekent sneller. En dat kan alleen door nog meer te trainen. Welke doelen ik nog heb? Ik hoop ooit op een officiële wedstrijd, waar met andere woorden drie officiële juryleden van de bond aanwezig zijn, een snelheid van 500 kilometer per uur te halen. Daarnaast hoop ik ook een wedstrijdgemiddelde van 500 kilometer per uur te bereiken. Zo’n gemiddelde wordt berekend op de acht sprongen die je tijdens een wedstrijd moet maken.”

Aan stoppen denkt Luc Maisin voorlopig nog niet. “In de club in Schaffen is iemand van 83 jaar die nog wekelijks zijn sprongen maakt. Waarom zou ik dan al stoppen (lacht)? Ik geniet nog van elke sprong en zou me geen andere hobby kunnen bedenken.”