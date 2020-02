Leien zitten los en stenen vallen naar beneden: Sint-Michielskerk krijgt grondige restauratie Robby Dierickx

12 februari 2020

13u16 3 Overijse Maandag beginnen twee aannemers in opdracht van de gemeente en de kerkfabriek met de restauratie van de Parochiekerk Sint-Michiels in Terlanen. Broodnodige werken, want op het dak liggen verschillende leien los en aan de voorgevel donderden al bakstenen naar beneden. De werken duren tot eind juni. Tot dan blijft de kerk wel toegankelijk.

De Parochiekerk Sint-Michiels in Terlanen dateert van 1840 en werd in 1951 al een eerste keer gerenoveerd nadat het gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog schade opgelopen had. Nu maandag beginnen voor het eerst grondige restauratiewerken. “Broodnodig, want aan de voorgevel donderden al enkele stenen naar beneden”, zegt Bert Royackers, secretaris van de kerkfabriek. “En ook op het dak zijn er problemen. Daar werden de leien namelijk bevestigd met koperen nagels, die stilaan verduurd geraken. Daardoor liggen verschillende leien los.”

Voor de werken kreeg de kerkfabriek een subsidie van de gemeente Overijse. Over de totale kostprijs van de restauratie wil de secretaris niets kwijt. “We verwachten dat alle werkzaamheden eind juni afgerond kunnen worden”, aldus nog Bert Royackers. “Ondanks de ingrijpende restauratie zal de kerk wel heel de tijd toegankelijk zijn. De aannemers zullen aan de hoofdingang een veilige toegang creëren.”