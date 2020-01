Leerlingen helpen mee vogels tellen in De Bosuil en in Bosmuseum Robby Dierickx

17 januari 2020

13u09 0 Overijse In het kader van het jaarlijkse Grote Vogelweekend van Natuurpunt zakken verschillende scholen volgende week naar het Bosmuseum in Groenendaal en GC De Bosuil in Jezus-Eik af. Daar zullen ze onder begeleiding van vogelexperten vogels kijken, herkennen en tellen.

Elk jaar organiseert Natuurpunt het Grote Vogelweekend. Iedereen kan thuis in de tuin aan de slag om vogels te herkennen en te tellen. Die massale tellingen zijn belangrijk om de populatie-aantallen van algemeen voorkomende vogelsoorten in kaart te brengen. Volgende week wordt van maandag 20 tot en met zondag 26 januari ook in gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik en in het Bosmuseum in Groenendaal intensief naar vogels gekeken. Op weekdagen komen elke voormiddag leerlingen van omliggende scholen onder begeleiding van vogelexperten vogels kijken, herkennen en tellen. In het Bosmuseum werd een vogelkijkwand geplaatst zodat kinderen zonder gezien te worden naar vogels kunnen turen. Daarna knutselen ze vetbolletjes voor de vogels om mee naar huis te nemen.