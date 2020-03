Laatstejaars SMO brengen niet-alledaagse voorstelling over meisje in coma Robby Dierickx

10 maart 2020

10u31 0 Overijse De laatstejaars van het Sint-Martinuscollege in Overijse hebben afgelopen weekend een wel heel opvallende voorstelling in het kader van CuLt – de jaarlijkse culturele avond van de school – op de planken gebracht. Het stuk ging namelijk over een meisje dat in coma belandde na een val.

Voor de jaarlijkse culturele avond weken de leerlingen voor het eerst uit van zaal Ter IJse naar de knussere zetels in gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik. Elk jaar wuiven de laatstejaars hun secundaire school uit met een culturele avond. Dit jaar werd voor een niet-alledaags thema gekozen. Zo ging het stuk over een meisje dat na een val in een coma belandde. Elke leerling las in de aanloop naar de voorstelling het boek Je suis là van Clélie Avit, dat eveneens over een meisje in coma gaat.

Het verhaal kreeg ook een streekgebonden insteek, want onder meer de langdurige sluiting van het zwembad van Overijse kwam aan bod. Het stuk werd geregisseerd door Rik De Corte. Drie avonden na mekaar liep GC De Bosuil in Jezus-Eik vol voor de voorstelling van de laatstejaars.