Laatste keer ‘Den Trek’ in café Oud Sint-Elooi? Kroeg na meer dan 100 jaar te koop Robby Dierickx

08 januari 2020

16u36 3 Overijse Zondag krijgen alle gezinshoofden van Tombeek traditiegetrouw 4 euro in het kader van de Trek van Keizer Karel. De kans is echter reëel dat dat voor het laatst in café Oud Sint-Elooi zal gebeuren, want Frank Van Caudenberg heeft zijn kroeg te koop gezet. De gemeente zal de komende maanden bekijken of het er een ontmoetingscentrum in onder kan brengen. Gebeurt dat niet, dan komen er waarschijnlijk appartementen.

Al meer dan tachtig jaar deelt Keizer Karel op de eerste zondag na Driekoningen vier euro uit aan de ruim 500 gezinshoofden van Tombeek. Een traditie die op een eeuwenoude legende slaat. Bijna 500 jaar geleden kwam Keizer Karel met zijn karos vast te zitten in het drassige weiland. De Tombekenaren hielpen hem uit de nood en om hen te bedanken, deed de keizer hen een stuk grond cadeau, Tombeek-Heyde genaamd. Zo’n 85 jaar geleden besloot het toenmalige gemeentebestuur een deel van de grond te verkopen en de opbrengst ervan te beleggen. Sindsdien krijgt elk gezinshoofd een deel van de intresten van die belegging. Dat gaat elk jaar met een heus volksfeest gepaard. Het ene jaar vindt de uitbetaling in café De Welkom plaats, het andere jaar in café Oud Sint-Elooi.

Geen ultimatum

Nu zondag is dat laatste café aan de beurt en dat is mogelijk ook de allerlaatste keer. Uitbater Frank Van Caudenberg, die Oud Sint-Elooi zelf zowat tien jaar geleden van Gemma Vanpee overkocht, heeft zijn kroeg immers te koop gezet. “Officieel staat het eigenlijk nog niet te koop, want ik heb de gemeente eerst de kans gegevens om er een ontmoetingscentrum in op te richten”, vertelt de uitbater. “Tombeek is immers het enige gehucht zonder volwaardig ontmoetingscentrum. Momenteel wacht ik nog op antwoord van de gemeente. Ik bracht het schepencollege in oktober op de hoogte van mijn voorstel. Een ultimatum heb ik nog niet gesteld, maar ik kan uiteraard geen maanden meer wachten. Komt er geen akkoord, dan bestaat de kans dat ik het café, de feestzaal en de aanpalende bouwgrond aan een projectontwikkelaar verkoop. Dat zal evenwel betekenen dat alles plaats moet ruimen voor appartementen. Iets wat ik zelf liever niet zie gebeuren, maar als het de enige mogelijkheid is…”

Burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse 2002/N-VA) bevestigt dat Frank Van Caudenberg de gemeente het voorstel deed om het café en de feestzaal over te kopen. “Maar momenteel hebben we nog geen beslissing genomen”, klinkt het. “Het spreekt voor zich dat we dit dossier geen half jaar meer kunnen laten liggen, maar we willen alles wel eerst grondig onderzoeken. Met ‘Den 38’ in de Bergstraat beschikt Tombeek al over een klein ontmoetingscentrum, al is dat niet altijd geschikt voor evenementen. Het is dan ook onze ambitie om in het gehucht een ontmoetingscentrum te realiseren dat vergelijkbaar is met de centra in de andere gehuchten. Of dat op de plaats van Oud Sint-Elooi zal zijn, zal binnenkort duidelijk worden.”

Laatste feestzaal

“Als café Oud Sint-Elooi – dat ondertussen al ruim honderd jaar bestaat - verdwijnt, is er geen leven meer in het centrum van Tombeek”, zegt Jan Van Brabant, voorzitter van de dorpsraad van Tombeek. “Café De Welkom ligt namelijk niet in het centrum van het gehucht. Bovendien beschikt Oud Sint-Elooi over een grote feestzaal waar de weinig overgebleven verenigingen van Tombeek hun evenementen in organiseren. Verdwijnt die zaal, dan kunnen zij nergens meer terecht.”