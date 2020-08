Komend weekend drukte voorspeld op op- en afrittencomplex Jezus-Eik door sluiting Leonardtunnel Robby Dierickx

03 augustus 2020

11u26 28 Overijse Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt komend weekend delen van de hoogspanningsinstallatie in de Leonardtunnel, waardoor de tunnel op de Brusselse buitenring van vrijdagavond tot maandagochtend afgesloten wordt. Het verkeer vanuit Waterloo dat richting Zaventem wil, moet omrijden via het op- en afrittencomplex van Jezus-Eik op de E411.

De voorbije weken werd een deel van de hoogspanningsinstallatie al vernieuwd zonder dat het verkeer daarbij gehinderd werd, maar komend weekend moeten de transformatoren vervangen worden. Ook de hoogspanningskabel die de stroom naar de tunnel voert, is aan vervanging toe. Voor die werken moet echter de volledige rijweg ingenomen worden. Daardoor kan het verkeer op de buitenring niet door de tunnel rijden.

Hinder

Van vrijdagavond 21 uur tot maandagochtend 5 uur wordt het verkeer dat richting Zaventem wil daarom omgeleid via het op- en afrittencomplex Jezus-Eik van de E411. AWV verwacht daardoor in de buurt van het complex, zowel op de snelweg als op de aansluitende wegen zoals de Kersenbomenlaan, de Brusselsesteenweg (N4) en de Welriekende Dreef, tijdens het weekend af en toe hinder. Wanneer er file staat aan de afrit van Jezus-Eik/Hoeilaart, kunnen automobilisten ook doorrijden naar het volgende op- en afrittencomplex (nummer 3, Overijse/Terhulpen). Voor het verkeer op de Brusselse ring dat richting Waterloo rijdt, is er geen hinder.