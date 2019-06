Knooppunt E411 wordt overzichtelijker dankzij wegmarkeringen Robby Dierickx

04 juni 2019

15u20 0 Overijse Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 juni past het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de signalisatie en de wegmarkeringen op de E411 richting Brussel net voor het knooppunt met de Brusselse ring aan. Die werken, die de verkeerssituatie overzichtelijker moeten maken, zullen mogelijk voor hinder zorgen voor het verkeer dat uit Wallonië komt.

Vandaag beschikt het verkeer richting Brussel over drie rijstroken en pas kort voor de tunnel aan het Leonardkruispunt is er een versmalling naar twee rijstroken. Het verkeer dat de buitenring op wil, moet dat nu nog via één rijstrook doen die wat verderop verbreedt naar twee rijstroken. In de nieuwe toestand zal de verdeling in twee rijstroken richting Brussel en twee richting de buitenring enkele honderden meters vroeger beginnen. Wegen en Verkeer verwacht niet alleen een overzichtelijkere verkeerssituatie maar ook een bredere doorstroming van het verkeer. De busbaan richting Brussel zal ook iets vroeger beginnen, waardoor de bussen tijdens de drukke ochtendspits wat tijdswinst zullen maken.

Tijdens de werken zullen afwisselend één of twee rijstroken afgesloten worden om de wegmarkeringen (overdag) aan te passen en de portiekborden (’s nachts) boven de E411 te verplaatsen. Het afsluiten van twee rijstroken overdag zal zo kort mogelijk gehouden worden om de verkeershinder te beperken.