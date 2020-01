Klimaatmobiel houdt twee keer halt in centrum Overijse Robby Dierickx

20 januari 2020

09u47 0 Overijse De inwoners van Overijse kunnen de komende weken twee keer informatie over duurzaam wonen en energiezuinig bouwen en verbouwen inwinnen in de Klimaatmobiel van 3Wplus. Die houdt van 27 januari tot 7 februari en van 24 februari tot 20 maart halt op het Begijnhofplein vóór administratief centrum De Vuurmolen.

In de Klimaatmobiel worden gratis tips gegeven over duurzaam renoveren, energie besparen, isoleren, zonnepanelen, de digitale energiemeter, en premies en subsidies. Voor slechts 40 euro kan iedereen een warmtescan aanvragen. Daarbij gaat de energiedeskundige tijdens de winterperiode in de woning met een warmtebeeldcamera na waar de warmte verloren gaat. Wie concrete plannen heeft om energierenovaties uit te voeren door te BENOveren (beter renoveren), is er bovenop de warmtescan het BENOvatietraject. Met deze grondige screening van de woning krijg je een rapport met een overzicht van maatregelen die je kunt nemen en de kostprijs ervan. Ook verdere begeleiding bij de renovatie is hierin vervat.

De Klimaatmobiel is elke maandag van 17 tot 20 uur, elke woensdag van 14 tot 17 uur en elke vrijdag van 9 tot 12 uur toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig.