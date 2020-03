Klanten met koude frieten thuis laten komen door wegenwerken? Dan verhuist de frituur nog liever (voor zes weken) Scharina Dewever en haar team van de S-bocht bakken komende weken frietjes langs de Dreef Robby Dierickx

10 maart 2020

12u02 0 Overijse Omdat ze niet wil dat haar klanten door de wegenwerken voor de deur van haar frituur in Overijse met koude frieten thuis komen, staat Scharina Dewever de komende zes weken in een pop-upfrietkraam enkele honderden meters verderop. “Want wie met koude of platte frieten thuis komt, zien we hier niet meer terug”, laat de zaakvoerster weten. Om de periode te overbruggen, huurt ze een ‘containerfrituur’.

Vorige week maandag begonnen op de Brusselsesteenweg in Overijse ingrijpende en noodzakelijke werkzaamheden aan het wegdek. Over een afstand van zowat 700 meter – voornamelijk in de gekende S-bocht rond de kerk – wordt de weg volledig vernieuwd. Daardoor is het centrum van de druivengemeente minder vlot (met de wagen) bereikbaar. “Voor alle handelszaken is dit anderhalve maand op de tanden bijten, maar voor ons is het nog extra moeilijk omdat het gros van onze klanten frietjes komt afhalen en hier dus niet blijft eten”, beseft Scharina Dewever.

“Ze moeten hun wagen wat verderop parkeren, waardoor ze een redelijke afstand moeten wandelen met hun frieten. Bovendien is er een lokale omleiding dus met wat pech moeten de klanten nog een heel eind omrijden. De kans is dan ook groot dat hun frieten koud en te plat zijn wanneer ze thuis komen. Eén keer zullen ze dat misschien aanvaarden, maar de volgende keer zouden ze hun frietjes hoogstwaarschijnlijk elders halen.”

Geen foodtruck

En dus ging Scharina Dewever op zoek naar een oplossing. Uiteindelijk kwam ze bij een evenementenbureau terecht dat mobiele frituren verhuurt. “Het gaat om een soort container die we zelf konden inrichten. Dat laatste was belangrijk, want we willen ons toch nog wat onderscheiden van de foodtrucks die een pakje friet met een beperkt aantal snacks en sausjes serveren. We wilden ons gamma namelijk zo weinig mogelijk aanpassen. En daar zijn we nu zeker in geslaagd. Voortaan zijn onze klanten welkom aan de Dreef in Overijse.”

Voorbakken in S-bocht

Na een moeilijke start vorige week wegens allerlei technische problemen draait de pop-upfrituur sinds afgelopen weekend op volle toeren. “Uiteraard zijn we wat beperkter in capaciteit dan normaal en daarom bakken we in het weekend een groot deel van onze frieten voor in onze vaste frituur”, aldus nog Scharina Dewever, die ondertussen al bijna acht jaar in de S-bocht staat. “Op die manier komen we niet in de problemen in onze mobiele frituurcontainer. Natuurlijk kost het huren van het frietkraam ons wel wat, maar dat hebben we ervoor over. We zouden het namelijk bijzonder jammer vinden om onze klanten zes weken lang in de koude te laten staan. Als de werken vroeger dan gepland afgerond worden, dan zullen we wel sneller dan gepland naar onze vertrouwde locatie terugkeren.”