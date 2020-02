Kassierster ‘verdient’ 1200 euro met kortingskaarten Wouter Hertogs

20 februari 2020

15u01 0 Overijse Een voormalige kassierster van een Delhaize-filiaal in Overijse riskeert een werkstraf voor gesjoemel met stempel- en pluskaarten.

De vrouw ging wel heel creatief te werk met de promoties van haar werkgever. Klanten konden stempels krijgen naargelang hun hoeveelheid aankopen. Indien dergelijke stempelkaarten vol waren konden ze gratis goederen krijgen. “Beklaagde ‘verzamelde’ maar liefst 153 stempels op haar eigen kaarten, terwijl dat helemaal niet overeenkwam met de inkopen die ze zelf deed”, aldus het parket. De eigenaar van een winkel uit Hoeilaart vond het vreemd dat hij de vrouw -die hij herkende als werkneemster van een naburig filiaal- zo vaak zag langskomen en meldde dit aan zijn collega uit Overijse. De bal ging aan het rollen en de vrouw kreeg haar ontslag.

Uit onderzoek bleek dat ze niet enkel met stempelkaarten fraudeerde. Bij Delhaize kon men ook pluspunten verzamelen; Per 500 pluspunten kreeg de klant een kortingsbon van 5 euro. Indien klanten hun Pluskaart vergeten waren konden ze later terugkomen en werden de pluspunten op hun kaart manueel aangevuld. “Mevrouw lichtte klanten echter niet in dat deze mogelijkheid bestond. Deze ‘vergeten’ pluspunten kon ze vervolgens op haar eigen Pluskaart zetten”, aldus het parket. Op deze manier kon ze ettelijke kortingsbonnen verkrijgen. In totaal gaf ze zelf toe op deze manieren ongeveer 1200 euro te hebben verkregen.

Uitspraak op 19 maart.