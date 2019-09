Kamp Relax² in het thema van Griekenland RDK

06 september 2019

09u07 0

Op zondag 8 september vindt in vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat in Overijse opnieuw Kamp Relax² plaats. Tussen 14 en 17 uur vinden er tal van activiteiten voor jong en oud plaats.

Met Kamp Relax² wordt op grootouders en hun kleinkinderen gemikt. Het thema van het volksfeest is dit jaar ‘Griekenland’. Er zullen specialiteiten uit de Griekse keuken verkrijgbaar zijn, de sirtaki kan er gedanst worden en de blauwwitte aankleding zorgt voor de nodige Griekse sfeer. Daarnaast is er net als de voorbije jaren livemuziek en zal er ook een springkasteel staan. Tot slot kan iedereen er ook een ritje met paard en koets maken. De inkom van Kamp Relax² is gratis en inschrijven is niet nodig.