Joren Dehond en Tempo Overijse sluiten tegen Beringen voorbereiding goed af: “Ideale generale repetitie” DRIES CHARLIER

14 september 2020

18u05 0 Overijse Tempo Overijse heeft zijn laatste test voor de start van de competitie goed afgewerkt. Zo won de derdenationaler afgelopen zaterdag met 3-1 van Beringen. De Overijsenaren lijken dan ook op het juiste moment in vorm te zijn.

Joren Dehond kwam deze zomer over van Wijgmaal. “Ik blik heel positief terug op mijn eerste weken bij Tempo Overijse”, zegt hij. “In de spelersgroep zit veel kwaliteit en de teamgeest is goed. De resultaten waren niet altijd even goed, maar zaterdag hebben we met een sterke prestatie wel getoond dat we klaar zijn voor de competitiestart. Daarnaast is de omkadering prima en ben ik verschoten van de nauwe betrokkenheid van de vrijwilligers bij de club.”

Dehond koos voor Overijse op het moment dat de club in een moeilijke periode zat. “De keuze voor Tempo Overijse was niet gemakkelijk, want ik voelde mij goed in Wijgmaal. Er is heel wat bewogen bij Overijse in de tussentijd en van die zogenaamde negatieve spiraal is niet veel te merken. Je voelt aan alles dat de club opnieuw vooruit wil, al zullen wij dat vooral moeten laten zien op het veld.”

Ervaring op nationaal niveau

“Tegen Beringen werkten we de ideale generale repetitie af. Ploegen van het niveau van de Limburgers gaan we regelmatig tegenkomen in de competitie. Het is dan ook goed dat we tegen hen een goed resultaat hebben geboekt. Een vriendschappelijke wedstrijd blijft natuurlijk wel nog altijd anders dan een competitiematch.”

“Hoe ik mijn rol bekijk? Ondanks dat ik maar 25 jaar ben, heb ik toch al wat ervaring op nationaal niveau. Die ervaring wil ik gebruiken om onze jonge ploeg een goed seizoen te laten draaien. Daarnaast moet ik als aanvallende middenvelder ook voor de nodige goals en assists zorgen.”

Makkelijk geïntegreerd

“De voorbereiding heeft ook aangetoond dat Van Eyk en ik een complementair duo vormen. Ook het feit dat Delorge mee overkwam van Wijgmaal maakte het makkelijk integreren. Ik ben sowieso al iemand die zich snel integreert en daar had ik dan ook helemaal geen schrik voor.”

Tempo Overijse opent zaterdag in eigen huis het nieuwe seizoen tegen Svelta Melsele. Dehond kijkt er reikhalzend naar uit. “Dat het allemaal goed zit? Jazeker. Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen.”