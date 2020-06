Jongeren bedreigen tieners rond skatepark, politie roept op: “Meld het ons als er iets gebeurt” Stephanie Romans

18 juni 2020

10u13 0 Overijse De lokale politie onderzoekt een groep jongeren die andere tieners afpersen in de omgeving van het skatepark van Overijse. De daders troggelen de slachtoffers geld af, soms met geweld. De speurders vermoeden dat veel slachtoffers zich niet melden: “Kom het ons alstublieft zeggen. Ook als u ooggetuige bent”, zegt de korpschef. “Dat is cruciaal voor ons onderzoek.”

Het is al een tijdje niet meer zo gezellig skaten in Overijse. Een groepje jongeren dat rondhangt in de omgeving, bedreigt tieners die komen skaten. Ze dreigen met geweld en eisen geld van de slachtoffers. Soms blijft het bij dreigen. Soms slaan ze echt.

“We zijn tien dagen geleden voor het eerst tussengekomen”, zegt korpschef Sebastien Verbeke. “Er was een klacht binnengekomen van een jongen. Hij had aan zijn ouders verteld wat er was gebeurd.”

We denken dat dit groepje vaker dan twee keer heeft toegeslagen Korpschef Sebastien Verbeke

De politie kwam op basis van bijkomende informatie uit bij een groepje jongeren in Hoeilaart. De daders zijn rond de 18. Hun slachtoffers meestal een paar jaar jonger. “En het verschil tussen een 18-jarige en een 13-jarige dat is redelijk groot.”

Na de arrestatie, kwam er opnieuw een gelijkaardige melding van afpersing binnen bij de politie. “De kans is groot dat een paar mensen die betrokken waren bij dat eerste geval, ook het tweede feit gepleegd hebben”, zegt Verbeke. “We denken bovendien dat dit groepje vaker dan twee keer heeft toegeslagen. We merken dat uit gesprekken met jongeren.”

Doe aangifte

Een probleem: de politie krijgt daar geen klachten over binnen. “We lezen vaak hele verhalen op sociale media, maar vervolgens zetten de mensen niet de stap naar de politie. Dat is jammer, want die klachten hebben wij nodig voor ons onderzoek.”

De korpschef roept slachtoffers op om naar de politie te stappen. “Als je dat niet durft, praat er dan over met je ouders”, zegt Verbeke. “Ook omstaanders die getuigen zijn van de feiten, of tussenkomen: meld het altijd aan de politie.”