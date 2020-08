Joke Lenseclaes volgt Peter Van den Berge op als gemeenteraadsvoorzitter Robby Dierickx

11 augustus 2020

10u12 2 Overijse Gemeenteraadslid Joke Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) legt dinsdagavond de eed af als gemeenteraadsvoorzitter in Overijse. Ze volgt Peter Van den Berge op. Hij diende eind juni zijn ontslag in omdat de functie niet meer combineerbaar was met een nieuwe professionele uitdaging.

Joke Lenseclaes was op het einde van de vorige legislatuur OCMW-voorzitter in Overijse en zetelt sinds begin 2019 als gemeenteraadslid in de druivengemeente. Eind juni diende haar partijgenoot en gewezen schepen Peter Van den Berge zijn ontslag in als gemeenteraadsvoorzitter omdat hij op professioneel gebied een carrièreswitch maakte, waardoor hij zijn politiek mandaat niet meer naar behoren zou kunnen uitvoeren. Van den Berge ruilde de secundaire school GITO in Tervuren voor een functie als beleidscoördinator van het intergemeentelijk samenwerkingsverband VrijTijd-Druivenstreek.

Daardoor kwam de functie van gemeenteraadsvoorzitter in Overijse vrij. Dinsdagavond wordt Joke Lenseclaes, die vandaag nog voorzitter van afvalintercommunale Interrand is, benoemd tot nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Voorlopig blijft ze ook nog voorzitter van Interrand.

Door het vertrek van Peter Van den Berge uit de gemeenteraad kwam er een zitje vrij en dat wordt vanaf dinsdagavond ingevuld door Jan Van Brabant.