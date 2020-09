Johan Lauryssen en Tempo Overijse openen nieuwe campagne met bekeropdracht: “Spreken enkel nog over dit seizoen” DRIES CHARLIER

04 september 2020

18u28 5 Overijse Tempo Overijse wil maar wat graag vorig seizoen, een jaar waarin veel verkeerd liep, achter zich laten. Het hoopt daar zaterdagavond in het bekerduel met RC Hades Kiewit al mee te beginnen.

Makkelijk was het niet, maar er werd wel hard gewerkt de afgelopen weken in Overijse. “Ik blik positief terug op de voorbereiding tot dusver omdat we eindelijk weer konden opstarten met nieuwe spelers”, zegt trainer Johan Lauryssen. “Ondanks alle speciale eisen, reglementen en een thuisperiode van één week ben ik toch tevreden over het geleverde werk en het niveau dat we nu halen.”

“Ook over de kwaliteit van de kern ben ik tevreden, vooral over de mentaliteit en de teamgeest. Een groot verschil met vorig seizoen? We spreken enkel nog over dit seizoen. Wat voorbij is, is voorbij. De kwaliteit van de kern kan uiteraard altijd beter. Het feit dat De Neef en Barreiro het niveau oppikken geeft ons wel meerdere keuzemogelijkheden.”

Werkpunten

Lauryssen ziet een kans om verder te gaan in de beker. “In de bekerwedstrijd tegen Hades Kiewit is alles mogelijk. Wij willen absoluut doorgaan, zelfs tegen een ploeg die de voorbije seizoenen in de top vijf in tweede amateur eindigde. Het is een match met inzet, die prima past in onze voorbereiding. We gaan stilaan naar een typeploeg, maar met de kern en spelers die we nu hebben, is niemand zeker van zijn plaats.”

Net zoals elke andere trainer ziet ook Lauryssen nog werkpunten. “In balbezit moeten we rustiger zijn en ons rendement moet omhoog. In balverlies moeten we op de juiste moment druk zetten, drukken aan honderd procent en minder ruimtes tussen de linies laten. Tegen Hades Kiewit zal het belangrijk zijn om de rangen te sluiten in balverlies en rendement te tonen in de omschakeling.”

Teleurstelling

“Hoe groot de teleurstelling zou zijn bij een uitschakeling? Iedereen wil graag winnen en een ronde doorgaan. De teleurstelling zal er sowieso zijn. Alleen de manier waarop is bepalend. Het belangrijkste is dat we steeds beter worden.”

De competitie start voor Tempo Overijse op 19 september met een thuiswedstrijd tegen Svelta Melsele. “De ambities van dit seizoen? We zitten in een project waar dit jaar het beginjaar is. Niets moet, alles kan. In de toekomst willen we weer doelen stellen en daarnaar werken.”