Jeugdverenigingen strijden om titel ‘Warmste Jeugdbeweging’ ten voordele van Warmste Week RDK

14 oktober 2019

10u15 0 Overijse Komende zaterdag strijden zeven jeugdverenigingen voor de titel van ‘Warmste Jeugdbeweging van Overijse’. Ze doen dat niet alleen voor de eer, maar ook ten voordele van De Warmste Week van Studio Brussel.

In en rond de Markthal in Overijse moeten de zeven jeugdbewegingen, hun zowat 100 leiders en 700 leden zaterdag tussen 14 en 01 uur allerlei opdrachten uitvoeren. Ondertussen zorgen lokale bands en deejays voor de nodige muzikale omkadering. Belangrijker dan wie zich ‘De Warmste Jeugdbeweging van Overijse’ mag noemen, is het bedrag dat ingezameld wordt met het evenement. Want de opbrengst gaat via De Warmste Week naar Centrum Ganspoel, een centrum in Huldenberg dat ondersteuning biedt aan kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een visuele of meervoudige beperking. Het geld dat met deze actie verzameld wordt, zal gebruikt worden voor de bouw van een belevingsspeeltuin in het centrum voor kinderen met een visuele beperking.

Wie zijn of haar duit in het zakje wil doen, kan zaterdagmiddag en -avond naar de Markthal aan het Stationsplein afzakken. De voorbije maanden zamelden de jeugdbewegingen zelf ook al een aanzienlijk bedrag in met allerlei activiteiten.