Jeugd Tempo Overijse leeft zich uit op eerste Tempo-dag JCV

17 augustus 2019

17u20 2 Overijse De jeugdspelers van Tempo Overijse werden zaterdag in de watten gelegd op de eerste Tempo-dag van de voetbalclub. Die moest de teamgeest binnen alle ploegen van de vereniging versterken.

De jeugdspelers van de U6 tot en met de U21 namen deel aan een Champions League-toernooi onder begeleiding van het eerste elftal. De jeugdspelers werden ingedeeld ploegen van 5 spelers. Zij kregen elk een trainer van de eerste ploeg toegewezen.

“Door de ploegen te mengen en er iemand van het eerste elftal aan toe te wijzen, willen we iedereen met elkaar in contact brengen”, zegt coach Tom Schipper. “De organisatie is in handen van ons A-team en zo is dit voor hen ook een mooie teambuildingactiviteit. We betrekken er ook supporters en de ouders bij zodat iedereen elkaar beter leert kennen.”

Zaterdagavond werd er nog een Barbecue georganiseerd voor alle deelnemers. Tempo verwachtte 200 mensen. 100 jeugdspelers namen deel aan het tornooi.