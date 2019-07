Jan en Nicole mogen zestig huwelijkskaarsjes uitblazen RDK

13 juli 2019

Groot feest ten huize Jan Coorevits en Nicole Van Dongen uit Overijse. Zij mochten onlangs namelijk hun diamanten bruiloft vieren. Nadat ze elkaar hadden leren kennen in Don Bosco in Heverlee stapten ze in 1959 in het huwelijksbootje.

Nadien kregen ze vijf kinderen en ondertussen zijn er ook negen kleinkinderen. Jan begon op 14-jarige leeftijd te werken. Eerst droeg hij pakjes van de NMBS rond, nadien brood. Later ging hij als mecanicien in de bouw aan de slag. Nicole was huisvrouw en had met vijf kinderen meer dan de handen vol. Tegenwoordig kweekt Jan sierduiven en konijnen. Samen met zijn vrouw onderhoudt hij de groentetuin en de serre. Voor Nicole is het een must dat de hele familie elke zondag samenkomt.