Inwoners Overijse krijgen tot 2027 voorrang bij verkoop woningen Blauwendries Robby Dierickx

29 april 2020

15u22 0 Overijse De gemeenteraad van Overijse heeft dinsdagavond de verkoopsvoorwaarden voor de 46 woongelegenheden in de Blauwendries in het gehucht Maleizen verlengd. Concreet betekent dit dat Overijsenaren ook de komende zeven jaar voorrang krijgen wanneer er woningen te koop komen te staan.

Ruim tien jaar geleden kocht het toenmalige schepencollege van Overijse de 46 woongelegenheden in de Blauwendries over van Haviland. “Sindsdien krijgen inwoners voorrang wanneer de woningen te koop komen te staan”, zegt schepen Sven Willekens (Open Vld). “We hebben nu beslist om de verkoopsvoorwaarden te vernieuwen en te verlengen tot en met 2027.”

Concreet wordt bij de toewijzing van vrijgekomen woningen rekening gehouden met een puntensysteem. “Belangrijk daarbij is de band met de gemeente, maar ook het inkomen”, verduidelijkt Willekens. “Het gaat immers om sociaal betaalbare woningen, waardoor het inkomen van de koper en diens partner de 80.000 euro niet mag overschrijden. Kopers mogen tot slot ook geen andere eigendom bezitten. In vergelijking met gelijkaardige woningen is de prijs van de woningen in de Blauwendries gemiddeld 24 procent lager.”

De huidige voorwaarden en criteria gelden tot 2027. Nadien zal de gemeente zich niet meer ‘inmengen’ met de verkoop.