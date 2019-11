Inwoners kunnen feedback geven op eerste ontwerp vernieuwd speelterrein Robby Dierickx

18 november 2019

10u30 0 Overijse Tijdens een infomarkt op 27 november kunnen de inwoners van Overijse feedback geven op een eerste ontwerp van het vernieuwde speelterrein op het Meiveld. Dat ontwerp kwam er na inspraakmomenten eind september.

De speeltuin op het Meiveld achter de bibliotheek en cultureel centrum Den Blank is verouderd en aan vernieuwing toe. De gemeente wilde niet zomaar vernieuwen, maar vroeg eind september de mening van de inwoners. Die inspraakmomenten resulteerden in een eerste ontwerp. Dat zal voor het eerst te zien zijn tijdens de infomarkt op 27 november tussen 16 en 21 uur in de bibliotheek.

Tijdens deze infomarkt kunnen inwoners het voorontwerp bekijken en vertellen wat ze wel en niet goed vinden, maar kunnen ze ook suggesties doen. De gemeente zal er ook uitleggen waarom bepaalde keuzes werden gemaakt.

Na de infomarkt wordt een definitief plan opgesteld, dat in de mate van het mogelijke rekening houdt met alle ideeën en wensen. De werken aan de speeltuin zullen rond de paasvakantie van start gaan.