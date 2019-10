Inwoners dienen 156 concrete ideeën in bij participatieproject Overijse Overlegt Robby Dierickx

02 oktober 2019

14u16 0 Overijse 156 concrete ideeën voor de toekomst van Overijse: daarover moeten de bevoegde diensten en het schepencollege zich de komende weken buigen. Die ideeën vloeien voort uit het participatieproject Overijse Overlegt. Het meest opvallende voorstel: trek de metro door tot Jezus-Eik.

De voorbije weken konden de Overijsenaren hun ideeën geven voor vijf toekomstbeelden: Bruisend Overijse, Bereikbaar Overijse, Duurzaam Overijse, Erfgoed 2.0 en Groenrijk Overijse. Er werden uiteindelijk 156 voorstellen gedaan, waarop 93 reacties kwamen en 599 keer op gestemd werd. “We hebben nog niet alle ideeën in detail bekeken, maar er zitten zowel kleine als grote maatregelen tussen”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “Op het eerste gezicht zijn er ook niet echt veel verrassingen, wat betekent dat we in de goede richting aan het denken zijn.”

Financieel haalbaar

Enkele voorbeelden van voorstellen: ‘trek de metro door tot in Jezus-Eik’, ‘haal grof vuil weer op want nu wordt het zwerfvuil’ en ‘creëer meer waterrijke en groene plekken’. “Onze diensten zullen nu alle voorstellen bekijken en binnen twee weken zitten we met het schepencollege meermaals samen om te bekijken welke ideeën financieel haalbaar zijn. Bepaalde zaken zoals het doortrekken van de metro zijn echter niet onze bevoegdheid, maar ook daar zullen we bekijken of dit haalbaar zou zijn”, aldus nog Lenseclaes.

Afhankelijk van de beslissing van het schepencollege worden de voorstellen in het meerjarenplan gepropt. Het meerjarenplan wordt op de gemeenteraad van 17 december ter goedkeuring gelegd en nadien zal de gemeente duidelijk maken waarom bepaalde voorstellen wel of niet opgenomen werden.