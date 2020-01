Ingrijpende werken aan S-bocht starten in eerste week van maart Robby Dierickx

10 januari 2020

14u37 0 Overijse In de eerste week van maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de ingrijpende werken aan de S-bocht op de Brusselsesteenweg in het centrum van Overijse. Het wegdek krijgt er een grondige opknapbeurt. Anderhalve maand lang wordt de steenweg afgesloten voor alle verkeer. Voor het lokale en het doorgaande verkeer zijn er twee verschillende omleidingen.

De herstelling van het wegdek in de S-bocht, dat in de loop der jaren last kreeg van spoorvorming en oneffenheden, stond aanvankelijk eind vorig jaar gepland. Op vraag van de gemeente Overijse werden de werken echter verplaatst naar dit jaar om conflicten met andere werken in de buurt te vermijden. AWV laat nu weten dat de werkzaamheden in de eerste week van maart zullen starten.

De werf is verdeeld in drie zones. In de zone van de S-bocht wordt het wegdek over een afstand van 700 meter vernieuwd. Waar nodig komt er ook een nieuwe fundering. Buiten de zone van de S-bocht wordt enkel de toplaag van het wegdek vervangen. Gelijktijdig zullen in opdracht van Aquafin ook de riooldeksels worden opgehoogd vanaf de Clement Vanophemstraat tot aan de herstellingswerken ter hoogte van huisnummer 51.

Omleidingen

Door de ingrijpende werken zal er anderhalve maand lang geen verkeer mogelijk zijn in de S-bocht. Er geldt ook een volledig parkeerverbod. De parkeerplaatsen naast de kerk mogen enkel door andersvaliden gebruikt worden. Het lokale verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Dreef, de Kouterstraat, de P.I. Taymansstraat en de Clement Vanophemstraat. Het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer van en naar Brussel worden omgeleid via de Terhulpensesteenweg (N253) naar de E411 tot aan het knooppunt Jezus-Eik, waar het verkeer opnieuw op de Brusselsesteenweg kan. Het verkeer richting Waver zal via dezelfde route worden omgeleid. Voor fietsers en het openbaar vervoer liggen de omleidingen nog niet vast.

In bezoekerscentrum Dru!f wordt op 3 februari een doorlopend infomoment georganiseerd voor inwoners en handelaars, respectievelijk tussen 17 en 19 uur en tussen 19 en 20 uur.