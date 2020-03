Inbreker viseert geparkeerde bestelwagens: 15 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

04 maart 2020

13u35 0 Overijse Een inbreker riskeert een gevangenisstraf van 15 maanden. Hij had in Overijse ingebroken in twee bestelwagens en ging er vandoor met een hoop werkmateriaal. Bij die inbraak was nog een tweede man betrokken, maar die kon nooit geïdentificeerd worden.

In de nacht van 8 op 9 november 2019 braken twee mannen in in een Renault Megane op het terrein van een bedrijf in Overijse. Ze reden er met de Renault in op een afgesloten garagepoort maar toen die weigerde het te begeven, brak het tweetal twee geparkeerde bestelwagens open en haalde er al het werkmateriaal uit. De Renault Megane werd gefilmd door de ANPR-camera’s en op basis van die camerabeelden kon de nummerplaat achterhaald worden. Een kleine maand later, begin december 2019, merkte de politie in Sint-Joost-ten-Node die nummerplaat op, die weliswaar op een andere auto hing. De bestuurder van die wagen, een Roemeense dertiger, werd opgepakt en bekende de inbraak in Overijse. Volgens zijn advocaat was het een eenmalige misstap, ingegeven door zijn nooit-geïdentificeerde kompaan. De rechtbank spreekt op 16 maart haar vonnis uit.