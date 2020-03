Inbreker met enkelband vrijgelaten: stuurt kat naar proces en krijgt bij verstek 30 maanden cel Wouter Hertogs

16 maart 2020

14u58 0 Overijse Een twintiger is bij verstek veroordeeld tot 30 maanden cel voor een inbraak. De man werd in afwachting van zijn proces vrijgelaten en kwam niet opdagen voor zijn proces. Drie minderjarigen die betrokken waren bij de inbraak worden door de jeugdrechter berecht.

Op 10 augustus sloeg het kwartet toe in Overijse. Een week ervoor had er in de buurt al een woninginbraak plaatsgevonden maar een oplettende buurtbewoner had de nummerplaat van het voertuig van de daders kunnen noteren. Toen hetzelfde voertuig opnieuw de gemeente binnenreed, herkenden de ANPR-camera’s de nummerplaat en schoot de lokale politie meteen in actie.

Een patrouille kon de wagen snel lokaliseren en stelde zich verdekt op in de buurt. Niet veel later zagen de agenten hoe vier jonge mannen een woning verlieten met vier zakken. De politie kon het viertal probleemloos in de boeien slaan en trof in hun tassen drank, kledij en speelgoed aan. De vier jongeren, afkomstig uit de streek rond Charleroi, beweerden dat ze de inbraak hadden gepleegd “omdat het mooie huis hun aandacht had getrokken”. Alle vier beweerden ze ook minderjarig te zijn maar een botscan wees uit dat dat slechts voor drie van de vier het geval was. Zij zullen door de jeugdrechter berecht worden. De meerderjarige verdachte werd in afwachting van zijn proces vrijgelaten onder elektronisch toezicht. Hij kwam niet naar zijn proces en is dan ook voortvluchtig nu.