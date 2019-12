Inbraakgolf teistert woonwijk in Overijse: “We houden onze rolluiken momenteel gesloten” SHVM

02 december 2019

17u35 0 Overijse Een aantal inbrekers heeft het de laatste weken gemunt op een woonwijk in Overijse. Afgelopen weekend al vonden er zo’n zes inbraken plaats in de Kerselarenstraat en de Woutmeesterstraat.

Buurtbewoners van de Kerselarenstraat voelen zich naar eigen zeggen niet meer op hun gemak. De voorbije weken hebben een aantal inbrekers het namelijk gemunt op de straat, maar ook de omliggende straten in de woonwijk. Een gepensioneerd buurtbewoner kwam zaterdagavond om 19 uur thuis nadat hij een bijeenkomst had bijgewoond. “Toen ik hier aankwam, merkte ik onmiddellijk dat er iets gaande was”, zegt de man. “Ik zag dat alle deuren wagenwijd openstonden en dat de garagepoort vergrendeld was. Ook het raam van de woonkamer stond open. Alles, letterlijk alles, lag op een hoopje. Alle kasten en schuiven waren geopend en kleding en documenten lagen op de grond. Na controle merkte ik dat de inbrekers de juwelen van mijn vrouw en wat geld hadden gestolen. Momenteel houden we onze rolluik gesloten. We willen niet dat dit ons nog eens overkomt.” Diezelfde nacht braken de dieven ook binnen bij de zoon van de man, die in de Woutmeesterstraat woont.

Betrapt

Alleen al dit weekend vonden er zes inbraken plaats, waarvan vier effectieve inbraken en twee pogingen. Tijdens een van de effectieve inbraken kon een bewoner, die op dat moment thuis was, een verdachte op heterdaad betrappen. De inbreker zette het vervolgens op een lopen en vermeed op die manier een confrontatie met de bewoner.

Hoewel we al iemand hebben kunnen betrappen, stopt de inbraakgolf niet. Dat wil zeggen dat er nog verschillende daders rondlopen die er niet voor terugdeinzen om terug te keren naar plaatsen waar ze eerder al toesloegen Korpschef Sebastien Verbeecken

Intussen heeft de lokale politie al een aantal sporenonderzoeken uitgevoerd. “Op basis van de resultaten, proberen we onze speurtocht verder te zetten”, zegt korpschef Sebastien Verbeecken.

Toch heeft de politie al een dader kunnen vatten. Dat gebeurde twee weken geleden op een vrijdagavond. “Die persoon werd onmiddellijk gearresteerd en vervolgens door de onderzoeksrechter in de gevangenis geplaatst. Hoewel we iemand hebben kunnen betrappen, stopt de inbraakgolf niet, wat wil zeggen dat er nog verschillende daders rondlopen die er niet voor terugdeinzen om terug te keren naar plaatsen waar ze eerder al toesloegen.”

Donkere dagen

“Het is een beetje klassiek”, meent de korpschef. “We zitten in donkere dagen en dit zien we helaas elk jaar opnieuw gebeuren. Vorig jaar gebeurden de meeste inbraken in december. Dit jaar werd er in November ook al zo’n drie keer ingebroken, voornamelijk in de weekends. Inbrekers vermoeden dan dat er niemand thuis is.”