Hondje vergiftigd tijdens wandeling: ‘Bewoner had ons al eerder bedreigd’ JCV

27 mei 2019

19u13 0 Overijse Een wandeling in Overijse is twee weken terug dramatisch verlopen voor Nora W. en haar hondje Jade. Het hondje at namelijk nietsvermoedend vergiftigd vlees. Jade is ondertussen aan de beterhand. “Maar ze is door het oog van de naald gekropen.”

Op Moederdag was Nora W. met haar hondje Jade aan het wandelen op de Leemveldstraat in Overijse. Tot haar hondje een brok vlees langs naast het pad opat. Die was namelijk vermengd met een gif. “Het moet een krachtig gif zijn geweest, want Jade zakte bijna meteen door haar poten”, zegt Nora. “Ik heb haar snel naar de dierenarts gebracht voor een behandeling. Ze is echt door het oog van de naald gekropen.”

Nora heeft sterke vermoedens wie achter de vergiftiging zit. “Een van de buurtbewoonsters had ons al eens bedreigd omdat ik daar met mijn hond ging wandelen”, zegt ze. “Blijkbaar kunnen die mensen, die er toch al een hele tijd wonen, daar niet tegen.”

“Maar ik ga daar al jaren elke dag wandelen”, zegt ze. “Het is bij ons in de buurt ook een van de weinige plaatsen waar je je hond los kan laten lopen zonder dat iemand er last van heeft. Dat baantje zou een privéweg zijn, maar de weg is niet afgemaakt en het staat ook nergens aangegeven dat het privédomein is.”

Nora heeft het verslag gekregen uit het labo van Gent en het blijkt om een pesticide te gaan, die uiterst agressief en gevaarlijk is, en verboden is sinds 2014 in Europa.

Nora heeft klacht ingediend bij de politie. “Het blijkt om een zeer gevaarlijk soort pesticide te gaan, dat al sinds 2014 verboden is in Europa”, zegt ze. “Maar de wijkagent zegt dat hij niet veel kan doen. Die mensen doen blijkbaar gewoon hun deur niet open. Ik hoop dat iemand er toch niets iets aan doet. Mijn hondjes betekenen alles voor mij. Ik ga in ieder geval ergens anders wandelen nu.”