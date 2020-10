Hellingen en aankomstzone Brabantse Pijl afgesloten voor publiek door slechte coronacijfers Robby Dierickx

02 oktober 2020

12u06 10 Overijse Volgende week woensdag is Overijse in de ban van de Brabantse Pijl, maar de beleving rond de wielerwedstrijd zal dit jaar helemaal anders zijn. Door de slechte coronacijfers is er geen publiek toegelaten op de hellingen en in de aankomstzone, op de bewoners na.

Het schepencollege raadt wielerfans af om woensdag naar Overijse af te zakken voor de finale van de Brabantse Pijl. De wedstrijd is immers live te volgen op televisie. Wie toch langs het parcours wil staan, zal dat niet op de hellingen en in de aankomstzone kunnen doen. Daar is alle publiek, op de bewoners op die locaties na, verboden. Elders moet het publiek verplicht een mondmasker dragen en is het niet toegestaan om met meer dan tien personen, inclusief kinderen, samen te scholen. Ook eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteiten langs het parcours mogen niet plaatsvinden door de gezondheidscrisis.

Door de Brabantse Pijl worden verschillende straten op bepaalde tijdstippen afgesloten. Andere straten zullen dan weer wat minder toegankelijk zijn. Een overzicht van de verkeersmaatregelen vind je hier.