Guus uit Overijse beleeft witte kerst in poolbasis op Antarctica: "Toch heerst hier geen echt kerstgevoel"

25 december 2019

11u51 0 Overijse Het is kerst. Traditiegetrouw wordt er gegeten en gedronken in het gezelschap van vrienden en familie. Voor Guus uit Overijse verloopt het kerstfeest net iets anders. Hij verblijft namelijk in de Prinses Elisabethbasis op Antarctica. “Het voelt vreemd aan om hier kerst te vieren.”

Guus vertoeft sinds twee maanden in de Belgische poolbasis in Antarctica, waar wetenschappers onderzoek voeren naar onder meer de klimaatsveranderingen, het ijs, maar ook de vogelsoorten op Antarctica. Guus maakt deel uit van het team dat de basis uitbaat en beheert. Zijn taak omvat alles wat met hernieuwbare energieproductie op de basis te maken heeft. “De Belgische poolbasis is de eerste en enige basis die volledig op hernieuwbare energie draait”, vertelt Guus. “De zonnepanelen en windturbines zorgen ervoor dat we hier volledig CO2-neutraal kunnen werken.”

De Overijsenaar zorgt samen met zijn team voor extra huisvesting voor de wetenschappers ter plaatse. “De basis die destijds gebouwd werd, had een ruimtelijke capaciteit van zo’n 18 personen. Ondertussen zijn er al een veertigtal personen aanwezig. Het barst hier dus een beetje uit zijn voegen. We zullen bijgevolg extra ruimtes creëren zodat we nog meer mensen te slapen kunnen leggen. Dat vreet energie, en daarom wordt ook het energiesysteem uitgebreid.”

Kerstfeest

Ook in Antarctica houden de wetenschappers zich aan de jaarlijkse tradities. Op 24 december werd er dan ook lekker gegeten en gedronken in de basis. “Het was zeer gezellig”, meent Guus. “Maar het voelt toch vreemd aan om hier op deze plek kerst te vieren, zeker wanneer je contact hebt met het thuisfront. Iedereen wenst je prettige feesten, maar toch hebben we hier geen echt kerstgevoel, ook al zit je hier in een winters landschap. Mensen denken bij kerst altijd aan koude temperaturen en donkere dagen. Koud is het wel, maar de zon schijnt hier 24 uur lang.”

“Je mist je familie tijdens de feestdagen, maar gelukkig hebben we een zeer goede internetverbinding via satelliet waardoor we ongelimiteerd met elkaar kunnen praten via Skype. Dat maakt dat het allemaal wel meevalt. Ik ben tevens omringd door een leuk team en we hebben allemaal een goede band met elkaar.”

“Nieuwjaar zullen we ook vieren, net op dezelfde manier als Kerstmis. Maar we zijn niet van plan om vuurwerk af te steken.”