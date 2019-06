Greg vervolledigt viergeslacht familie Gillijns RDK

12 juni 2019

Heuglijk nieuws in de familie Gillijns uit Eizer (Overijse). Niet alleen mocht de familie met de geboorte van Greg Gillijns op 24 mei een kleine oogappel verwelkomen, meteen werd ook een viergeslacht gevierd. Hoofdrolspelers bij dat viergeslacht zijn behalve de kleine Greg zijn vader Roel (30), grootvader Marc (60) en overgrootvader Guillaume (88). Voor die laatste – die door de kinderen steevast peter Jom genoemd wordt – is het al zijn negende achterkleinkind. Eerder kregen Roel en zijn vrouw ook al een dochter. Fleur is inmiddels vier jaar oud.