GITO stapt uit Drieklank en kiest voor GO! of nieuwe stedelijke en gemeentelijke scholengemeenschap Robby Dierickx

21 november 2019

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu bevestigd: de gemeenteraad van Overijse heeft beslist om de overeenkomst met scholengemeenschap Drieklank niet te verlengen. Het GITO moet daardoor op zoek naar een nieuwe scholengemeenschap. De twee overgebleven kanshebbers zijn Scoop van het Gemeenschapsonderwijs en een nieuwe scholengemeenschap met (Brusselse) stedelijke en gemeentelijke scholen.

Achttien jaar lang maakte het GITO deel uit van scholengemeenschap Drieklank, waartoe ook het GITO van Tervuren, SMO uit Overijse, ZAVO uit Zaventem en het Heilig Hartcollege uit Wezembeek-Oppem behoren. Om de zes jaar moeten de overeenkomsten van de scholengemeenschappen vernieuwd worden. Het schepencollege besliste nu om uit Drieklank te stappen en kon 24 van de 29 gemeenteraadsleden overtuigen. “Door tot een andere scholengemeenschap toe te treden, kunnen we ons onderwijsaanbod gemakkelijker bijsturen”, zegt onderwijsschepen Dirk Devroey (Open Vld).

“Dat was in de Drieklank niet zo evident. De voorbije maanden werden de onderhandelingen hierover zelfs on hold geplaatst. Daarnaast zijn er nog enkele andere voordelen verbonden aan de verandering van scholengemeenschap. Zo kunnen we als gemeenteschool onze eigen leerplannen opnieuw gebruiken en moeten we niet langer de leerplannen van het katholiek onderwijs gebruiken. Dit heeft zeker ook zijn voordeel bij de pedagogische begeleiding.”

31 maart

Volgens de schepen zal de verandering van scholengemeenschap geen gevolgen voor de leerlingen hebben. “En ook de leerkrachten behouden hun rechten”, klinkt het. Wanneer beslist wordt tot welke scholengemeenschap het GITO zal toetreden, is nog niet duidelijk. “Maar we hopen alles ten laatste eind januari rond te krijgen, want uiterlijk op 31 maart moeten we ons dossier bij de Vlaamse Gemeenschap indienen.” De twee overgebleven kanshebbers zijn de GO!-scholengemeenschap Scoop en een nieuw op te richten scholengemeenschap van het Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs. Tot die laatste behoren ook enkele Brusselse scholen. Oppositiepartij CD&V liet eerder al verstaan dat het liever geen toetreding tot die scholengemeenschap wil “want de problematiek in Brussel is anders dan in de Vlaamse Rand”. De partij stemde dan ook tegen het vertrek uit Drieklank.