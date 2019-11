GITO binnenkort in Brusselse scholengemeenschap? “Nog niets beslist” Robby Dierickx

08 november 2019

15u07 0 Overijse Er gaan geruchten de ronde dat het Gemeentelijk Technisch Instituut Overijse (GITO) zou toetreden tot een nieuwe Brusselse scholengemeenschap. “Dat zou nefast zijn, want de problematiek in Brussel is anders dan in de Vlaamse Rand”, meent oppositiepartij CD&V. Volgens onderwijsschepen Dirk Devroey (Open Vld-Groen) is er nog niets beslist.

In artikels in verschillende media stond deze week dat het GITO in Overijse samen met enkele andere scholen uit de Vlaamse Rand tot een nieuwe Brusselse scholengemeenschap met het Instituut Anneessens-Funck en Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls uit Laken zou toetreden. Maandagavond keurde de Brusselse gemeenteraad de intentieverklaring van beide Brusselse scholen om tot die nieuwe scholengroep toe te treden alvast goed. Het nieuws dat ook het GITO – de school die nu deel uitmaakt van scholengemeenschap Drieklank - tot die nieuwe scholengemeenschap zou toetreden, viel bij oppositiepartij CD&V Overijse in slechte aarde. “Op de twee voorbije gemeenteraden vroegen we het schepencollege om een stand van zaken in het dossier, maar bevoegd schepen Devroey liet ons weten dat een evaluatie bezig was en dat die zou uitmonden in een beslissing op de gemeenteraad”, zegt voorzitter Guido Maene. “Nu lezen we dat alles blijkbaar al rond is. Als dat effectief het geval is, dan zou dat nefast zijn voor het GITO. De Brusselse scholen hebben een andere problematiek dan de scholen in de Rand.”

19 november

Schepen Devroey weerlegt dat er al iets beslist is. “Het klopt niet dat het GITO toetreedt tot de nieuwe scholengemeenschap”, klinkt het. “We hebben wel met verschillende netten en scholen gesprekken gevoerd, maar op dinsdag 19 november wordt tijdens de gemeenteraad beslist tot welke scholengemeenschap het GITO zal toetreden. Ook een verlengd verblijf in Drieklank is een optie. Stel dat we toch voor een andere scholengemeenschap kiezen, dan zal er weinig tot niets veranderen voor leerkrachten en leerlingen.”