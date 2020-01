Gezocht: nieuwe uitbater voor cafetaria aan Begijntjesbad Robby Dierickx

17 januari 2020

15u35 0 Overijse Het schepencollege van Overijse is op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria aan het zwembad. Het Begijntjesbad wordt momenteel gerenoveerd en zou de deuren eind dit jaar moeten heropenen.

Samen met de heropening van het zwembad zwaaien in het najaar ook de deuren van de cafetaria opnieuw open. De gemeente is op zoek naar een nieuwe uitbater die zijn schouders mee onder het project wil zetten. Geïnteresseerden moeten hun projectvoorstel ten laatste op 2 maart om 10 uur indienen in het administratief centrum De Vuurmolen. Een jury zal de kandidaten beoordelen. Wie met vragen zit, kan die tot en met 7 februari stellen via dirk.drossart@overijse.be. De antwoorden worden in de week van 10 februari aan de geïnteresseerden bezorgd.