Gewezen schepen Peter Van den Berge zwaait gemeenteraad na 20 jaar uit Robby Dierickx

26 juni 2020

14u44 0 Overijse Twintig jaar lang zetelde hij in de gemeenteraad van Overijse – waarvan dertien jaar als schepen – maar afgelopen dinsdag diende Peter Van den Berge, die sinds begin dit jaar gemeenteraadsvoorzitter was, zijn ontslag in. De 44-jarige Van den Berge zegt dat zijn nieuwe job niet combineerbaar is met zijn functie van voorzitter. “Ik wuif de gemeenteraad met een dubbel gevoel uit”, klinkt het.

De hervorming van de Druivenfeesten, de opening van vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat, de oprichting van het Huis van het Kind en de bouw van het skatepark: het is slechts een deel van de verwezenlijkingen die Peter Van den Berge (Overijse2002/N-VA) op zijn conto mocht schrijven in zijn dertien jaar als schepen in Overijse. “Al heb ik dit uiteraard niet allemaal zelf gerealiseerd, maar wel samen met een team”, is hij meteen bescheiden. Eind vorig jaar gaf Van den Berge zijn schepensjerp door aan Myriam Vanderlinden (Groen), waarna hij gemeenteraadsvoorzitter werd. Maar dinsdagavond liet de gewezen schepen de gemeenteraadsleden weten dat hij ontslag neemt.

Goesting

De leerkracht in het GITO in Tervuren gooit het op professioneel vlak binnenkort immers over een andere boeg. “En die nieuwe job valt niet te combineren met de functie van gemeenteraadsvoorzitter”, verduidelijkt Van den Berge. “Uiteraard is het met een dubbel gevoel dat ik na twintig jaar afscheid neem van de gemeenteraad. Ik heb het altijd met veel goesting gedaan en heb er ook vrienden aan overgehouden. Of ik mijn ontslag ook ingediend zou hebben indien ik schepen was gebleven? In dat geval had ik misschien niet gesolliciteerd voor de nieuwe job. Anderzijds is het nu – deze zomer blaas ik 45 kaarsjes uit – wel het ideale moment om nog van job te veranderen.”

Definitief?

Of zijn afscheid van de politiek helemaal definitief is? “Zeg nooit nooit, maar ik heb nu nog geen plannen om binnen x-aantal jaren terug te keren (lacht). Al geef ik toe dat ik wel nog gebeten ben door de gemeentepolitiek. Maar nu is het tijd om me op mijn nieuwe job te focussen.”