Gewelddadige overvallers crashen met Jaguar na hold-up op tankstation en plegen carjacking: “Ze gingen enorm driest te werk” Uitbater Total-station en klant gekneveld, tweede klant afgevoerd na slag op hoofd met revolver Robby Dierickx

06 december 2019

11u00 148 Overijse Het leek wel even een Amerikaanse misdaadfilm vrijdagochtend in Overijse. Vier mannen overvielen er een tankstation in Maleizen, knevelden de uitbater en een klant én sloegen een andere klant met een revolver op het hoofd. Vervolgens crashten ze met hun Jaguar op de E411, waarna ze een gewelddadige carjacking pleegden aan de Basic Fit in Jezus-Eik. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Rudi Heyvaert (60) was vrijdagochtend omstreeks 9 uur even in het kantoor achterin zijn Total-tankstation langs de Terhulpensesteenweg in Maleizen wanneer hij plots tumult in de zaak hoorde. “Toen ik ging kijken, stonden er plots drie gemaskerde mannen voor mijn neus”, doet de aangeslagen man het verhaal. “Ze gingen meteen heel driest te werk. Twee van hen hadden een mes in hun handen, de derde een revolver. Nog voor ik iets kon zeggen, duwde één van hen een mes tegen mijn keel. ‘Argent, argent’, schreeuwde hij. Meteen erna kreeg ik een fikse klap op het hoofd. Omdat ze zo driest tekeergingen, besloot ik gewoon mee te werken. Ik toonde twee van hen de kluis, waarna ze het geld meenamen. De derde dader sleurde een oudere man, op het moment van de overval de enige klant, mee naar het kantoor achteraan en bond zijn handen vast met strips. Ook ik werd gekneveld.”

Jaguar

Voor ze naar buiten vluchtten, namen de overvallers de inhoud van de kassa in de winkel zelf mee. “Ik zag vervolgens hoe twee daders naar buiten liepen” aldus nog Rudi. “Toen de derde zijn kompanen wilde volgen, kwam er net een klant binnen. Hij kreeg meteen een klap met de revolver op zijn hoofd en zeeg neer. Hij geraakte daarbij gewond aan het achterhoofd. De drie overvallers sprongen vervolgens in een vluchtauto, waarin de vierde dader zat. Daarop stoven ze weg met hun Jaguar. Uiteindelijk kon ik mezelf heel snel bevrijden, waarna ik op de alarmknop kon duwen.”

Of ik nu aan stoppen denk? Binnen zes maanden ga ik met pensioen. Dat laatste half jaar zal nog wel lukken zeker om hier te staan? Hopelijk blijven we voor die korte periode gespaard van overvallen. Rudi Heyvaert, uitbater Total-tankstation

Ondertussen waren de daders al met een rotvaart de nabijgelegen E411 richting Brussel opgestoven. Vijf kilometer verderop, ter hoogte van de afrit Jezus-Eik, crashten ze echter om een nog onduidelijke reden met hun wagen. “Ze zijn vervolgens te voet gevlucht en hebben aan een Basic Fit-fitnesscentrum in Jezus-Eik een carjacking gepleegd”, laat Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde weten. “Ze gingen er met de Mercedes van de eigenaar vandoor en zijn nog steeds spoorloos.”

Het slachtoffer van de carjacking had zich net op de parking van het fitnesscentrum geparkeerd toen hij door de vier mannen werd aangevallen. “Hij heeft enkele rake klappen gekregen”, vertelt de uitbaatster van de Basic Fit, die de man meteen na de feiten opving. “Blijkbaar wilde hij net zijn zak uit de koffer nemen toen de overvallers hem aanvielen, waarop ze met zijn auto – met een open koffer – aan de haal gingen. Uiteraard was de man danig onder de indruk. Hij werd uit voorzorg naar het ziekenhuis afgevoerd, maar had niet echt verwondingen.”

Derde overval

Ook de man die in het Total-tankstation de klap met de revolver kreeg, moest met een hoofdwonde afgevoerd worden. De winkel bleef vrijdag dicht. Voor uitbater Rudi Heyvaert was het niet de eerste keer dat hij het slachtoffer van een overval werd. “Meer dan tien jaar geleden werd ik ook al twee keer overvallen, toen ik nog een tankstation in Sint-Jans-Molenbeek uitbaatte”, vertelt hij. “Maar toen was het minder brutaal. De overvallers bedreigden me wel telkens met een vuurwapen, maar deelden geen klappen uit. Nu gingen ze veel driester te werk. Of ik nu aan stoppen denk? Binnen zes maanden ga ik met pensioen. Dat laatste half jaar zal nog wel lukken zeker om hier te staan? Hopelijk blijven we voor die korte periode gespaard van overvallen.”

Met hoeveel geld de daders aan de haal gingen, wil de uitbater niet kwijt. “Maar rijk zullen ze er niet van geworden zijn”, besluit hij.