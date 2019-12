Gewapende overvallers knevelen uitbater tankstation in Overijse, crashen met vluchtauto en plegen vervolgens carjacking Robby Dierickx

06 december 2019

11u00 68 Overijse Op de E411 in Overijse is een politieachtervolging in een crash geëindigd. De daders, die eerder vanmorgen een tankstation overvallen hadden, namen na de crash te voet de vlucht en pleegden een carjacking. Voorlopig zijn ze nog niet gevat. Minstens één van hen is gewapend.

De overvallers drongen vanochtend een Total-tankstation in Overijse binnen en bedreigden de uitbater. Die werd vervolgens gekneveld. Of de daders er een buit konden maken, is nog niet duidelijk. Vervolgens reden de daders met hun vluchtvoertuig weg, maar crashten ze op de afrit Jezus-Eik”, laat het parket Halle—Vilvoorde weten. “Ze zijn vervolgens te voet gevlucht, en zouden dan aan een Basic Fit-fitnesscentrum in Jezus-Eik een carjacking gepleegd hebben en zijn met een Mercedes gevlucht.”

Volgens het parket er is sprake van vier daders waarvan er minstens één gewapend is. Momenteel zijn ze nog spoorloos.

De afrit Jezus-Eik was een tijdlang grotendeels versperd voor het onderzoek, maar inmiddels is de weg er opnieuw vrij.