Gemeente vraagt inwoners mening over proefopstelling Heuvelstraat Robby Dierickx

04 februari 2020

14u35 0 Overijse Het schepencollege van Overijse gaat de proefopstelling in de Heuvelstraat en omgeving binnenkort evalueren. Voor die grondige evaluatie roept de gemeente ook de hulp van de inwoners in.

Op 4 november vorig jaar werd in de Heuvelstraat en omgeving een tweeledige proefopstelling geïnstalleerd. Met enerzijds permanent en anderzijds variabel eenrichtingsverkeer. De gemeente wil nu nagaan of die proefopstelling tegemoet komt aan de vastgestelde verkeersproblemen. Daarom zal een grondige evaluatie plaatsvinden. Ook inwoners krijgen inspraak. Wie wil, kan zijn bevindingen of suggesties tot 21 februari kwijt via de korte vragenlijst op www.overijse.be/proefopstelling. De gemeente benadrukt dat men zich niet alleen op cijfermateriaal van de verkeersstromen en tellingen zal baseren, maar ook op de mening van de inwoners.