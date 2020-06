Gemeente verkoopt vier appartementen aan mensen die band met Overijse hebben Robby Dierickx

18 juni 2020

09u07 0 Overijse In het wooncomplex Maleizen langs de Hoeilaartsesteenweg verkoopt de gemeente Overijse vier appartementen. Bedoeling van de verkoop is mensen met een band met de gemeente de kans te geven om in Overijse te blijven of terug te keren.

De vier appartementen worden te koop aangeboden aan prijzen tussen 221.920 euro en 236.360 euro. Met de verkoops- en toewijzingscriteria krijgen mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning of die over onvoldoende middelen beschikken om een bouwgrond te kopen, de kans om in eigen streek te blijven of te komen wonen. Er wordt voorrang gegeven aan mensen met een lokale binding als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen: werken in Overijse of kinderen hebben die in de gemeente naar school gaan. Er is ook een inkomensgrens vastgelegd.

In elk appartement is een ruime woonkamer met open keuken, twee of drie slaapkamers, een terras en een parkeerplaats. Het wooncomplex ligt in een groene omgeving, vlak bij scholen, winkels en het openbaar vervoer. Wie een plaatsbezoek wil doen, moet voor 17 juli een afspraak maken via e-mail. Meer informatie vind je hier.