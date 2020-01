Gemeente opent vier blokplekken voor studenten Robby Dierickx

10 januari 2020

Studenten die de komende weken liever in gezelschap voor hun examens blokken, kunnen vanaf nu in de bibliotheek, woonzorgcentrum Mariëndal, vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat en in CC Den Blank in Overijse terecht. De gemeente stelt die vier gebouwen ter beschikking van de blokkende jongeren. In de bibliotheek en in Kamp Kwadraat kunnen ze zomaar binnen wandelen, maar in woonzorgcentrum Mariëndal en in cultureel centrum Den Blank moeten ze we op voorhand een plaats reserveren via animatie.wzc@ocmw.overijse.be en info@denblank.be.